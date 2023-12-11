Женщина из Тольятти ударила сожителя ножом и получила пять лет колонии

В Тольятти суд вынес женщине приговор за причинение тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью 12 сентября 2022 г. она поссорилась с нетрезвым гражданским супругом. Возмущенная оскорблениями женщина ударила его кухонным ножом в живот. Тольяттинка сразу оказала мужчине первую помощь и вызвала "скорую помощь".

Позже выяснилось, что в 2020 г. женщину уже судили за аналогичное преступление и испытательный срок с того приговора еще не истек.

Теперь женщине назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.