Женщины-руководители Самарской области поделились историями успеха на форуме "Мой бизнес 63"

В Самарской области состоялся "Мой бизнес 63. Точки опоры". На площадке регионального Дома предпринимателя прошла встреча, посвященная женщинам в бизнесе и женщинам-руководителям. Участницы рассказали о том, как это — стоять во главе крупных организаций, руководить большими коллективами. Они также ответили на вопросы о том, как находить баланс в работе и личной жизни, преодолевать страхи и сомнения.

Услышать истории успеха известных женщин Самарской области и вдохновиться на дальнейшее развитие своего дела пришли начинающие предприниматели региона. Встреча прошла в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Уже традиционными в рамках форума стали встречи под эгидой "Бизнес по-женски". На такие встречи мы приглашаем женщин, добившихся значительных успехов в своей сфере деятельности: предпринимательниц, представительниц органов власти, управленцев, готовых делиться опытом создания и развития бизнеса. Мы считаем такие встречи важными, потому что на них мы обсуждаем начало пути женщины в бизнесе, источники ресурса в работе, точки опоры не только в своем деле, но и в жизни", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Своими историями и секретами профессионального и предпринимательского пути в этот день поделились врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина, генеральный директор ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" Лидия Ерошина, руководитель круизной компании "Спутник-Гермес" Наталья Денисова, художник-модельер и генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды" Мария Казак, а также главный редактор журнала "Roussel collection" Светлана Руссель.

"Мой профессиональный путь начался в ЦСКБ-Прогресс, где я проработала инженером-конструктором четыре года. В дальнейшем моя работа была так или иначе связана с госслужбой. Весь мой профессиональный путь — это постепенный рост и много работы. Сегодня я работаю по 14-15 часов в день, практически без выходных, — рассказала Наталья Катина. — Одновременно с профессиональной деятельностью я всегда много училась — это было необходимо, чтобы получить дополнительные знания в конкретной сфере, где трудилась на тот момент", — поделилась Наталья Катина.

"Я участвовала в строительстве Булочно-кондитерского комбината. В январе 1988 года предприятие было запущено в работу. Свой путь я здесь начинала с начальника отдела кадров. На сегодня руковожу предприятием уже 30 лет", — рассказала Лидия Ерошина.

"Я родилась в семье инженеров, по специальности — учитель русского языка и литературы, но жизнь свою связала с туризмом. Образования тогда профильного не было, училась всему сама, с нуля, благодаря курсам и самообразованию. Сегодня у нас в холдинге работает 400 человек. Бизнес в сфере туризма очень сложный, но я не боюсь трудностей и умею их преодолевать", — отметила Наталья Денисова.

"В предпринимательство я пришла из творчества. Я практикующий театральный художник и модельер, а также занимаюсь общественной работой. В самарском региональном отделении Союза дизайнеров России я курирую направление дизайна костюма. Очень рада, что при поддержке Правительства региона мы продолжаем развивать бизнес в индустрии моды, и это является для меня точкой опоры и вдохновением", — подчеркнула Мария Казак.