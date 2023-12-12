В школе № 26 в Самаре обвалился потолок

В Самаре снова произошло ЧП в учебном учреждении. На этот раз в школе № 26 обвалился потолок. Как сообщают очевидцы, это случилось 11 декабря.

"К счастью, никто не пострадал", — пишут авторы видео с рухнувшим потолком в соцсетях.

В мэрии уже знают о произошедшем. "Департамент градостроительства разбирается с этой ситуацией. Школа на гарантии, подрядчик уже устраняет последствия инцидента за свой счет. Проводится проверка, чтоб выяснить причины", — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

По данным горадминистрации, подрядчик — фирма под названием "Олимп".

Известно, что сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области уже вели проверку по факту обрушения потолка в этой школе. Сейчас начата новая. Уголовное дело могут возбудить по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").

Накануне стало известно, что на территории этой школы ребенок сломал позвоночник. Следственный комитет также организовал проверку. Школу № 26 на Пятой просеке открыли 1 сентября 2022 года.