Самарский театр драмы представит "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях"

В выходные, 16 и 17 декабря, на экспериментальной сцене Самарского театра драмы состоится премьера спектакля по произведению Александра Пушкина "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" (12+).
"Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" в режиссерской постановке Александра Черепанова — это попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, попытка выйти из тени коллективного восприятия Пушкина, где ведущую роль будет играть театр, а текст станет источником вдохновения.
Режиссер — Александр Черепанов; художник-постановщик, художник по костюмам и создатель видеоконтента — Егор Пшеничный; хореограф-постановщик — Ирина Павлова; композитор — Арсений Плаксин; художник по свету — Александр Скрыпник.
Спектакли будут идти в декабре и в новогодние каникулы. Билеты доступны по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.