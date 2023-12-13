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Театр Культура

Самарский театр драмы представит "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные, 16 и 17 декабря, на экспериментальной сцене Самарского театра драмы состоится премьера спектакля по произведению Александра Пушкина "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" (12+).

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

"Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" в режиссерской постановке Александра Черепанова — это попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, попытка выйти из тени коллективного восприятия Пушкина, где ведущую роль будет играть театр, а текст станет источником вдохновения.

Режиссер — Александр Черепанов; художник-постановщик, художник по костюмам и создатель видеоконтента — Егор Пшеничный; хореограф-постановщик — Ирина Павлова; композитор — Арсений Плаксин; художник по свету — Александр Скрыпник.

Спектакли будут идти в декабре и в новогодние каникулы. Билеты доступны по Пушкинской карте.

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