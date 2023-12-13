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Суды Происшествия

Самарец уговаривал арестантов в СИЗО стать террористами

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Ранее мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков и отправили в СИЗО-1. В изоляторе он пытался организовать религиозную террористическую ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ). Мужчина уговаривал других арестованных принять ислам и дать клятву о вступлении в организацию, чтобы потом участвовать в терактах на территории РФ.

Центральный окружной военный суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся шесть — в колонии строгого режима.

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