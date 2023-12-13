Самарец уговаривал арестантов в СИЗО стать террористами

В Самаре вынесли приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Ранее мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков и отправили в СИЗО-1. В изоляторе он пытался организовать религиозную террористическую ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ). Мужчина уговаривал других арестованных принять ислам и дать клятву о вступлении в организацию, чтобы потом участвовать в терактах на территории РФ.
Центральный окружной военный суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся шесть — в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...