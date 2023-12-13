Пока болота не промерзнут: Рождествено осталось без дорог и переправ

Жители Рождествено вновь испытывают трудности с транспортным сообщением. С 13 декабря остановлено движение "омиков" по Волге, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП). А зимник не готов к эксплуатации, уточнили в ГКП Самарской области "АСАДО".
Напомним, что транспортное сообщение сельского поселения дважды в год - в ледостав и ледоход - ограничено на протяжении десятков лет. Из села нет дороги в город, и единственный способ добраться до Самары - переправа через Волгу. Строительство дороги в нацпарке обсуждается много лет, но каждый раз планы откладываются. Ранее сообщалось, что к проектированию автомобильной дороги Подгоры - Ширяево приступят в 2023-2024 году.
Судна на воздушной подушке начнут движение не раньше 15 декабря при условии установления устойчивого ледового покрова на Волге, добавили в СРПП.
Что касается зимника, то "в настоящее время данная дорога не промерзла, много болотистых участков. Техника тонет, работы ведутся. Открытие зимника планируется после выполнения работ по планировке данной дороги", прокомментировали в областном министерстве транспорта. В "АСАДО" уточнили, что вечером 13 декабря на работы выйдет техника, но при необходимости автомобили типа "Нива" или УАЗ проехать смогут и сейчас.
В администрации Рождествено заверили, что сельское поселение обеспечено продуктами и топливом. В случае экстренной ситуации воспользуются зимником или переправой в районе Гавриловой Поляны, где уже ходит судно на воздушной подушке.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.