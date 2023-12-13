Пока болота не промерзнут: Рождествено осталось без дорог и переправ

Жители Рождествено вновь испытывают трудности с транспортным сообщением. С 13 декабря остановлено движение "омиков" по Волге, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП). А зимник не готов к эксплуатации, уточнили в ГКП Самарской области "АСАДО".

Напомним, что транспортное сообщение сельского поселения дважды в год - в ледостав и ледоход - ограничено на протяжении десятков лет. Из села нет дороги в город, и единственный способ добраться до Самары - переправа через Волгу. Строительство дороги в нацпарке обсуждается много лет, но каждый раз планы откладываются. Ранее сообщалось, что к проектированию автомобильной дороги Подгоры - Ширяево приступят в 2023-2024 году.

Судна на воздушной подушке начнут движение не раньше 15 декабря при условии установления устойчивого ледового покрова на Волге, добавили в СРПП.

Что касается зимника, то "в настоящее время данная дорога не промерзла, много болотистых участков. Техника тонет, работы ведутся. Открытие зимника планируется после выполнения работ по планировке данной дороги", прокомментировали в областном министерстве транспорта. В "АСАДО" уточнили, что вечером 13 декабря на работы выйдет техника, но при необходимости автомобили типа "Нива" или УАЗ проехать смогут и сейчас.

В администрации Рождествено заверили, что сельское поселение обеспечено продуктами и топливом. В случае экстренной ситуации воспользуются зимником или переправой в районе Гавриловой Поляны, где уже ходит судно на воздушной подушке.