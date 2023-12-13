Тольяттинца осудили за незаконное использование бренда АвтоВАЗ

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело об использовании товарного знака АО "АвтоВАЗ". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне–июле 2022 г. 44-летний мужчина купил контрафактные запчасти для вазовских автомобилей и собирался продавать их на рынке. Следствие посчитало, что авотозаводу был нанесен ущерб 3 млн рублей.
Суд назначил мужчине штраф 100 тыс. рублей. Изъятые у него запчасти должны уничтожить.
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