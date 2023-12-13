Из-за падения на льду и обрушения потолка в самарской школе возбудили уголовное дело

В Самаре из-за инцидентов в школе № 26 возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 2 декабря ученик седьмого класса из-за наледи упал на лестнице между корпусами. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника и теперь находится в больнице.
А 12 декабря во время урока в одном из кабинетов обрушился подвесной потолок. Никто не пострадал.
Следствие считает, что причиной происшествий стало недобросовестное выполнение работ со стороны должностных лиц школы.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.