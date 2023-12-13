Из-за падения на льду и обрушения потолка в самарской школе возбудили уголовное дело

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В Самаре из-за инцидентов в школе № 26 возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК.