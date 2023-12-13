Мастера и ремесленники Самарской области смогут запустить онлайн-магазин на "Ярмарке Мастеров"

Минэкономразвития РФ, центры "Мой бизнес" совместно с маркетплейсом Ярмарка Мастеров − Livemaster запускают новую программу поддержки. Самозанятые мастера, ремесленники и дизайнеры могут открыть бесплатный магазин на маркетплейсе с брендированным оформлением на 1 месяц. Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
"Новая совместная программа с маркетплейсом "Ярмарка Мастеров" — это еще одна возможность для производителей без вложений выйти на новую площадку продаж в преддверии высокого новогоднего сезона и найти новых покупателей по всей России", — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Программа подходит для продавцов, которые занимаются рукоделием или имеют локальный бренд с товарами собственного производства; являются самозанятыми или готовы оформить самозанятость; у которых еще нет магазина или магазин не активен более 6 месяцев на Ярмарке Мастеров.
Участники программы получат возможность создать магазин на Ярмарке Мастеров бесплатно на 1 месяц, а также подключить сервис брендированного оформления магазина.
"На уровне региона для самозанятых мастеров и ремесленников мы запустили онлайн-витрину, регулярно проводим ярмарки товаров ручной работы, помогаем с сертификацией продукции — предоставляем широкий перечень инструментов поддержки. Новая программа позволит нашим производителям приобрести дополнительный канал сбыта и, благодаря профильному маркетплейсу, выйти на продажи по всей стране", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Программа действует с 6 декабря по 6 февраля 2024 года. Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в один из центров "Мой бизнес" Самарской области или оставить заявку онлайн по ссылке.
Кроме того, для участников программы пройдет вебинар в сообществе "Мой бизнес" ВКонтакте по продающему оформлению собственного магазина. Эксперты расскажут, как самостоятельно сделать дизайн баннеров, что такое путь покупателя и как отразить в онлайн-магазине свое позиционирование и преимущества. Оператором партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности" (Ассоциация "Мой бизнес").
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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