Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Волшебная флейта"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей 11, 12, 13 и 14 января на оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта" (12+).

Опера "Волшебная флейта" — это опера-сказка, где прославляется победа света над мраком, добра над злом, любви над коварством, дружбы над враждой. Последняя опера композитора является глубочайшим философским произведением, где воплотился моцартовский идеал справедливого государства. При всей запутанности сюжетной фабулы идея оперы предельно ясна: путь к счастью лежит только через преодоление трудностей и испытаний. Счастье не дается само собой, оно обретается в результате жизнестойкости, терпения, любви и веры в добрые силы.

Постановка Михаила Панджавидзе — первое воплощение "Волшебной флейты" на сцене Шостакович Опера Балет. Это "театр в театре": герои спектакля разыгрывают "Волшебную флейту" как домашнее представление, и перипетии оперы Моцарта помогают им разобраться в собственных сердечных и житейских проблемах.