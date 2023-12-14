Салон Harley-Davidson в Самаре выставили на продажу за 138 млн рублей

В Самаре выставили на продажу салон Harley-Davidson. Трехэтажное здание с участком в 20 соток в географическом центре города (ул. Авроры, 154) площадью 840 кв. метров продают за 138 млн рублей.
"Подготовительные работы под расширение пятна застройки проведены. Отдельный вход с фасадной части здания, технические и разгрузочные входы со двора. Разгрузка со двора. Возможность разгрузки грузовых машин, газелей, еврофур. Дизайнерский ремонт. Панорамное остекление. Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная конструкция и баннеры над входом или окнах", - отмечается в объявлении, размещенном на сайте Avito.
В настоящее время помещение сдано в аренду.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))