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Салон Harley-Davidson в Самаре выставили на продажу за 138 млн рублей

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставили на продажу салон Harley-Davidson. Трехэтажное здание с участком в 20 соток в географическом центре города (ул. Авроры, 154) площадью 840 кв. метров продают за 138 млн рублей.

Фото: avito.ru

"Подготовительные работы под расширение пятна застройки проведены. Отдельный вход с фасадной части здания, технические и разгрузочные входы со двора. Разгрузка со двора. Возможность разгрузки грузовых машин, газелей, еврофур. Дизайнерский ремонт. Панорамное остекление. Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная конструкция и баннеры над входом или окнах", - отмечается в объявлении, размещенном на сайте Avito.

В настоящее время помещение сдано в аренду.

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