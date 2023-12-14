Директор института РАН в Самаре обжаловал свое увольнение

Сергей Боровик — директор Института проблем управления сложными системами Российской академии наук (ИПУСС РАН) — оспорил свое увольнение с занимаемой должности в суде.

ИПУСС РАН — обособленное подразделении Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СамНЦ РАН).

Согласно информации, опубликованной на сайте Ленинского районного суда, Сергей Боровик занимал должность директора ИПУСС РАН с июля 2019 года. Однако в июне текущего года трудовой договор с ним был расторгнут. Боровик с этим не согласился и обратился с исковым заявлением в суд.

В материалах суда указано, что в апреле по итогам финасовой проверки в деятельности ИПУСС РАН был выявлен ряд нарушений. В частности, "не обеспечено выполнение указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части доведения средней заработной платы научных сотрудников до 200% от средней заработной платы по Самарской области".

За это к Сергею Боровику было применено дисциплинарное взыскание. По его мнению, сделано это было неправомерно, поскольку, во-первых, имело место недостаточное финансирование, а, во-вторых, оценку этой работы необходимо проводить по итогам года, а не квартала. Суд согласился с доводами ответчика и посчитал дисциплинарное взыскание незаконным.

Кроме того, 6 апреля Сергею Боровику было вручено уведомление "в связи с организационными изменениями условий труда с 6 июня 2023 года будут изменены условия заключенного с ним трудового договора". "Из предстоящих изменений фактически в уведомлении указано установление компенсационной выплаты за исполнение обязанностей ведущего научного сотрудника лаборатории сбора многомерной информации в размере 16 962,92 руб.", — сообщается в решении суда.

Примечательно, что указанную должность Боровик и так занимал (по совместительству) с 2015 года. В итоге от продолжения работы в должности директора с учетом внесенных изменений в трудовой договор Сергей Боровик отказался. После этого ему были предложены другие имеющиеся в ИПУСС РАН, СамНЦ РАН и иных подразделениях вакансии, от которых он также отказался.

За этим последовал приказ о прекращении трудового договора с Боровиком на ст. 77 Трудового кодекса РФ. Он посчитал это решение незаконным, и суд с ним согласился, отметив, что, во-первых, работодатель не смог доказать того, что какие-либо организационные изменения условий труда в организации действительно имели место, а, во-вторых, Боровику не были предложены все имеющиеся вакансии, как необходимо было сделать по закону.

Как итог — Ленинский райсуд принял решение о восстановлении Сергея Боровика в занимаемой должности, компенсации ему 488,8 тыс. руб. среднего заработка за вынужденные прогулы, а также компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. (истец просил 100 тыс.) и расходов на оплату услуг представителя в сумме 20 тыс. руб. (запрошено было 50 тыс. рублей).

Однако, вероятно, это еще не конец истории разбирательств Сергея Боровика с работодателем. В настоящее время обжаловать это решение пытается прокуратура Ленинского района.