Экс-сотрудницу страховой компании из Самары осудили за мошенничество с ОСАГО

Кировский районный суд Самары вынес приговор 28-летней экс-сотруднице страховой компании, которую признали виновной в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2021 г. женщина создала электронный полис ОСАГО для автомобиля клиентки, но не зарегистрировала электронный документ. В результате полис не имел юридической силы, а выплаченную страховую премию сотрудница страховой забрала себе. Подобные действия повторялись, таким образом с 2019 по 2022 г. женщина похитила деньги 11 страхователей - всего более 107 тыс. рублей.
В июне 2023 г. суд уже признал ее виновной в девяти эпизодах мошенничества и приговорил к семи месяцам исправительных работ.
Теперь с учетом полученного ранее наказания женщине присудили год и два месяца ограничения свободы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...