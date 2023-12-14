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Суды Происшествия

Экс-сотрудницу страховой компании из Самары осудили за мошенничество с ОСАГО

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский районный суд Самары вынес приговор 28-летней экс-сотруднице страховой компании, которую признали виновной в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2021 г. женщина создала электронный полис ОСАГО для автомобиля клиентки, но не зарегистрировала электронный документ. В результате полис не имел юридической силы, а выплаченную страховую премию сотрудница страховой забрала себе. Подобные действия повторялись, таким образом с 2019 по 2022 г. женщина похитила деньги 11 страхователей - всего более 107 тыс. рублей.

В июне 2023 г. суд уже признал ее виновной в девяти эпизодах мошенничества и приговорил к семи месяцам исправительных работ.

Теперь с учетом полученного ранее наказания женщине присудили год и два месяца ограничения свободы.

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