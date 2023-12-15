Тольяттинец забил до смерти приятеля и поедет в колонию

В Тольятти суд вынес приговор 41-летнему мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

4 марта 2023 г. мужчина выпивал с друзьями и поссорился с одним из собутыльников. Мужчины вышли в подъезд и подрались. Потерпевший получил три удара по голове, а потом упал и ударился об пол. В итоге он попал в больницу и скончался там через 25 дней.

Второму участнику драки назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.