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Суды Происшествия

Электросамокатчика из Тольятти осудили за сбитого ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, катавшемуся на электросамокате и сбившему ребенка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Летом 2022 г. мужчина взял в аренду электросамокат. Катаясь по тротуару на аллее на ул. Дзержинского, около дома № 5 он не справился с управлением и сбил шестилетнюю девочку. Ребенок получил переломы ноги, что экспертиза посчитала тяжкими травмами.

В результате суд назначил тольяттинцу девять месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, с него взыщут компенсацию морального вреда — 100 тыс. рублей.

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