Мэрия Самары планирует выдать разрешение на увеличение этажности строящегося ЖК

Мэрия Самары опубликовала проект постановления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. Речь идет о детище ООО "Специализированный застройщик "Основание" - жилой многоэтажке в Промышленном районе.

"Предоставить ООО "Специализированный застройщик "Основание" разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 2167,4 кв. м и площадью 1753 кв. м, расположенных на ул. Свободы, 134 в Промышленном районе Самары, под многоэтажную жилую (высотную) застройку", - отмечается в документе.

Напомним, ранее на общественные обсуждения вынесли вопрос потенциального увеличения этажности уже строящейся многоэтажки в Промышленном районе.

Общественные обсуждения продлятся до 30 числа. Предполагается, что горожане должны решить, нужна ли на этом месте многоэтажная жилая (высотная) застройка. При этом на публичной кадастровой карте участки значатся как предназначенные для среднеэтажной застройки, что предполагает ограничение до восьми этажей.

Представитель застройщика пояснил Волга Ньюс, что планируется увеличить этажность до девяти этажей. С этим и связано обращение за разрешением на предусмотренный для данных целей условно разрешенный вид использования участка.