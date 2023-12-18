С 1 января 2024 года в Самарской области вырастут тарифы на капремонт

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым с 1 января 2024 года в регионе вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Документ опубликован на сайте облправительства и подписан и.о. первого вице-губернатора Натальей Катиной.

"Установить на 2024 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на территории Самарской области в расчете на квадратный метр общей площади помещения в МКД, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц:

для МКД, имеющих этажность до 5 этажей включительно, — 8,63 рубля;

для МКД, имеющих этажность 6 этажей и выше (в том числе, переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше), — 9,93 рубля.

Контроль за выполнением постановления возлагается на минэнерго и ЖКХ Самарской области. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, в конце 2022 года тарифы на капремонт также были проиндексированы: минимальный размер взноса был утвержден в размере 7,92 руб. с кв. м (было 7,27 руб.) для МКД до пяти этажей и 9,11 руб. (было 8,36 руб.) для МКД с этажностью шесть этажей и выше