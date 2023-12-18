Как купить квартиру бизнес-класса по программе trade-in, в рассрочку и ипотеку

Покупатели поделились личным опытом.

При покупке квартиры в новом проекте обычно делается эмоциональный и рациональный выбор. За первый в проекте должна отвечать архитектурная концепция и планировочные решения, а за второй — инвестиционный потенциал проекта и финансовые программы. Если всё совпало — значит, вы выбрали ликвидную квартиру, в которой вы точно захотите жить сами или удачно реализуете ее. Изучаем, как "работают" финансовые инструменты в сегодняшних реалиях.

Выгодный трейд-ин

Купить квартиру бизнес-класса можно и с минимальной суммой. Если вы обладаете активом на продажу и выбрали классный вариант — в программе trade-in* есть все максимально комфортные финансовые возможности для вас. А если ещё и услуги застройщика по продаже актива бесплатные, это дает дополнительный бонус ко всем выгодам: стартовая цена, своевременный вход в проект, возможность "дождаться" подходящих ипотечных программ.

Дмитрию удалось воспользоваться почти всеми финансовыми программами в Баланс Towers, и trade-in, и рассрочкой, и льготной ипотекой. Он выбрал квартиру с двумя мастер-спальнями в проекте бизнес-класса Жилые башни "Баланс Towers" и внес минимальную стартовую сумму. Обратить внимание на новый жилой комплекс, строящийся на первой линии делового центра, посоветовали друзья, которые уже купили в проекте сразу две квартиры.

"Привлекли архитектура, локация и планировки. Я выбрал лучшую квартиру — с двумя мастер-спальнями и планирую сделать в одной из них кабинет и музыкальную студию. У меня была совсем не большая сумма, которую хотелось инвестировать, но ее было недостаточно для внесения в качестве первоначального взноса, поэтому я доверился девелоперу в этом вопросе, так как у сотрудников компании больше компетенций в вопросах недвижимости, ее ликвидности. После продажи старой квартиры часть средств я направлю в счет погашения первого взноса по ипотечному кредиту, а другую часть планирую сохранить на депозитах. Уже жду ввода дома в эксплуатацию, вижу свое будущее здесь, проект очень нравится", — рассказал Дмитрий.

После продажи актива Дмитрия и до оформления ипотеки его ежемесячный платеж составит всего 50 тысяч рублей. В девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" фиксируют серьезное увеличение интереса к программе трейд-ин и связывают это с увеличением ключевой ставки, а также с тем, что далеко не все покупатели проходят по условиям ипотечных программ с господдержкой.

Выбор в пользу покупателя

Устойчивая ликвидность объекта определяется четырьмя факторами: локация, архитектурная концепция, идеальные планировочные решения и мягкие финансовые условия — всё это соединили и учли интересы людей в проекте Баланс Towers. Покупатели могут выбрать рассрочку с ежемесячным платежом 50 тысяч рублей на год или на два года, ежегодный транш или получить существенную премию — всё зависит от размера первого взноса. Всего в проекте действуют пять финансовых программ под любую задачу.

Уже многие смогли по достоинству оценить уровень проекта Баланс Towers и убедиться в его ликвидности: за полгода в проекте реализовано 28% квартир. Жилые башни станут визитной карточкой самарской недвижимости класса Upper Middle: с насыщенной собственной инфраструктурой — от смотровой площадки до центра заботы о себе "Баланс", передовыми инженерными технологиями и идеальными планировочными решениями. Именно эти перечисленные качества, по признанию самих резидентов проекта, стали главными факторами выбора. Среди них Екатерина, которая приобрела однокомнатную квартиру в IT-ипотеку и стала молодым инвестором:

"В Самаре впервые реализуется проект с такой геометрией — меня это сразу впечатлило, как и смотровая площадка, предусмотренная на 37 этаже: очень порадовало это решение. Купила квартиру как раз в высокой башне Б37, оценила еще на этапе бронирования огромное преимущество проекта среди всех остальных. Рада, что смогла приобрести квартиру в объекте такого высокого статуса на старте реализации", — поделилась своей историей Екатерина.

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