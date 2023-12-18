Открыт сбор идей на четвертый форум "Сильные идеи для нового времени". О важности участия региона в социальной инициативе говорили на заседании регионального штаба по отбору лучших проектов. Его провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Организаторами форума традиционно выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Основная цель - выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. Большое значение форуму придает президент страны Владимир Путин, отмечая, что он "в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации всё больше и больше набирают обороты".

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году по инициативе главы региона был создан "Навигатор сильных идей", где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив.

Традиционно Самарская область входит в число регионов-лидеров по количеству поданных идей - в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 63 проекта. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В этом году от региона в шорт-лист вошли 8 инициатив.

"Мы неоднократно отмечались тем, что наши проекты не только генерируются отраслевыми министерствами, но и имеют глубокую проработку, в том числе, на уровне муниципалитетов. Это очень важно. Поскольку создаются в наших, казалось бы, скромных по населению и экономике муниципалитетах, необходимые условия, чтобы наши, самарские, талантливые люди могли себя проявить и реализовать. У нас в этом году победителем региональных сессий стал 31 проект. Каждый из них получил поддержку региональных органов исполнительной власти. В ходе муниципальных сессий поддержкой органов местного самоуправления заручились 65 проектов", - подчеркнул Александр Фетисов.

От жителей области на форум поступили самые разные идеи: инициативы по благоустройству и сохранению исторической среды, IT-проекты с экспортным потенциалом. Каждый из них направлен на то, чтобы делать жизнь людей лучше.

Так, например, цифровой проект "Социальный паспорт семьи" (разработчик - ООО "Открытый код"), направленный на организацию и систематизацию помощи военнослужащим - участникам СВО и их семьям, вызвал большой интерес и получил высокую оценку экспертов форума. Социальный паспорт стал одним из важнейших этапов в создании в регионе комплексной системы оказания помощи и поддержки нашим защитникам и их близким.

Еще один важный проект на форуме был представлен региональным центром организации первичной медико-санитарной помощи - "Спаси жизнь". Он направлен на повышение грамотности населения в части предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Проект охватывает первичное звено медпомощи, именно на этом этапе выявляются пациенты с риском сердечно-сосудистых проблем и с ними ведется профилактическая работа.

Сегодня у жителей, в том числе, Самарской области снова есть возможность заявить о своих инициативах на федеральном уровне.

Сбор идей ведется по 7 направлениям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения", "Эффективное государство". Прием заявок продлится до 31 января 2024 года. На крауд-платформе можно разместить как идею, так и проекты, находящиеся в стадии проработки, и уже реализуемые проекты. При этом особое внимание уделяется реализованным проектам, готовым к масштабированию и тиражированию. Также на площадке форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.

Сначала широкое экспертное сообщество АСИ отберет топ-1000 идей. Далее экспертный совет АСИ определит топ-200 идей, затем - уже председатель и бюро экспертного совета АСИ выберет топ-100. 10 лучших инициатив будут представлены президенту России в рамках очной части форума.

Участие в форуме поможет придать импульс развитию проектов, принять участие в акселерационных программах, получить поддержку правительства Самарской области и федеральных органов власти. А самое главное - позволит внести значимый вклад в развитие Самарской области и всей страны.