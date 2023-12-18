Открыт сбор идей на четвертый форум "Сильные идеи для нового времени". О важности участия региона в социальной инициативе говорили на заседании регионального штаба по отбору лучших проектов. Его провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Организаторами форума традиционно выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Основная цель - выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. Большое значение форуму придает президент страны Владимир Путин, отмечая, что он "в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации всё больше и больше набирают обороты".
В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году по инициативе главы региона был создан "Навигатор сильных идей", где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив.
Традиционно Самарская область входит в число регионов-лидеров по количеству поданных идей - в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 63 проекта. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В этом году от региона в шорт-лист вошли 8 инициатив.
"Мы неоднократно отмечались тем, что наши проекты не только генерируются отраслевыми министерствами, но и имеют глубокую проработку, в том числе, на уровне муниципалитетов. Это очень важно. Поскольку создаются в наших, казалось бы, скромных по населению и экономике муниципалитетах, необходимые условия, чтобы наши, самарские, талантливые люди могли себя проявить и реализовать. У нас в этом году победителем региональных сессий стал 31 проект. Каждый из них получил поддержку региональных органов исполнительной власти. В ходе муниципальных сессий поддержкой органов местного самоуправления заручились 65 проектов", - подчеркнул Александр Фетисов.
От жителей области на форум поступили самые разные идеи: инициативы по благоустройству и сохранению исторической среды, IT-проекты с экспортным потенциалом. Каждый из них направлен на то, чтобы делать жизнь людей лучше.
Так, например, цифровой проект "Социальный паспорт семьи" (разработчик - ООО "Открытый код"), направленный на организацию и систематизацию помощи военнослужащим - участникам СВО и их семьям, вызвал большой интерес и получил высокую оценку экспертов форума. Социальный паспорт стал одним из важнейших этапов в создании в регионе комплексной системы оказания помощи и поддержки нашим защитникам и их близким.
Еще один важный проект на форуме был представлен региональным центром организации первичной медико-санитарной помощи - "Спаси жизнь". Он направлен на повышение грамотности населения в части предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Проект охватывает первичное звено медпомощи, именно на этом этапе выявляются пациенты с риском сердечно-сосудистых проблем и с ними ведется профилактическая работа.
Сегодня у жителей, в том числе, Самарской области снова есть возможность заявить о своих инициативах на федеральном уровне.
Сбор идей ведется по 7 направлениям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения", "Эффективное государство". Прием заявок продлится до 31 января 2024 года. На крауд-платформе можно разместить как идею, так и проекты, находящиеся в стадии проработки, и уже реализуемые проекты. При этом особое внимание уделяется реализованным проектам, готовым к масштабированию и тиражированию. Также на площадке форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.
Сначала широкое экспертное сообщество АСИ отберет топ-1000 идей. Далее экспертный совет АСИ определит топ-200 идей, затем - уже председатель и бюро экспертного совета АСИ выберет топ-100. 10 лучших инициатив будут представлены президенту России в рамках очной части форума.
Участие в форуме поможет придать импульс развитию проектов, принять участие в акселерационных программах, получить поддержку правительства Самарской области и федеральных органов власти. А самое главное - позволит внести значимый вклад в развитие Самарской области и всей страны.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.