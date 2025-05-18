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Футбол Спорт

"Акрон" в дополнительное время упустил ничью против "Динамо" — 1:2

МОСКВА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 мая, в Москве в 29 туре чемпионата России "Акрон" проиграл московскому "Динамо" — 1:2.

Уже на 16 минуте хозяева вышли вперед с подачи с углового от Бителло, головой отличился Фомин — 1:0. На 80 минуте тольяттинцы отыгрались, вышедший на замену Артур Галоян получил пас от соперника в штрафной и обводящим ударом забил в правый верхний угол — 1:1. Москвичи не хотели отдавать ничью в концовке тайма, больше били по воротам, и на 90 минуте после аута от хозяев, Скопинцев сделал заброс в штрафную, Бокоев неудачно сделал вынос, мяч у Маухуба, и марокканец бьет в ближний угол и ставит точку во встрече — 2:1.

Заключительный матч чемпионата красно-черные проведут 24 мая в Самаре против московского "Локомотива".

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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

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Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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