"Крылья Советов" уступили "Спартаку" — 0:2

В воскресенье, 18 мая, в Самаре в 29 туре чемпионата России "Крылья Советов" проиграли московскому "Спартаку" — 0:2.
Уже на 10 минуте самарцы остались в меньшинстве после просмотра ВАР, главный арбитр встречи Сергей Карасев дал красную карточку Гленну Бейлу. На 22 минуте гости вышли вперед, Мангаш выполнил навес с левого фланга, рикошет от Шитова, и мяч залетел в ворота самарцев — 1:0. Под занавес первого тайма в ворота хозяев был поставлен пенальти, к точке подошел Пабло Солари и пробил в правый нижний угол — 0:2. На 50 минуте самарцы остались вдевятером, Фернандо Костанца получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На игре присутствовало 22 588 зрителей.
Следующий матч самарцы проведут 24 мая в гостях против воронежского "Факела".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.