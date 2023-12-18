"Тольяттиазот" поздравил с Новым годом воспитанников православной школы

В преддверии Нового года сотрудники "Тольяттиазота" поздравили воспитанников школы "Благовест" в селе Ягодное Ставропольского района. Детям вручили подарки, провели викторину по химии и показали мультфильмы предприятия. Главным гостем праздника стал талисман ТОАЗа Толик Азотов.
В школе, которая действует при православном Приходе храма в честь Воскресения словущего, учатся около 100 детей разного возраста. Образовательное учреждение посещают школьники из приемных и малообеспеченных семей. Воспитанникам "Благовеста" подарили наборы для проведения химических опытов, спортивный инвентарь и книги.
"Тольяттиазот" оказывает содействие храму не в первый раз. Ранее компания передала строительные материалы для возведения часовни в честь Александра Невского на территории детского лагеря, который планируется открыть при школе. В настоящее время выполнен нулевой цикл строительства, работы по возведению основного корпуса намечены на следующий год.
"Тольяттиазот" поддерживает образовательные учреждения на постоянной основе. В 2022 году поддержку предприятия получили Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка и Поволжский православный институт им. Святителя Алексия Московского. В церковно-приходских классах преподают основы нравственных ценностей, духовности и патриотизма. Помогая храму сегодня, мы делаем серьезный вклад в наше будущее завтра", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.