"Тольяттиазот" поздравил с Новым годом воспитанников православной школы

В преддверии Нового года сотрудники "Тольяттиазота" поздравили воспитанников школы "Благовест" в селе Ягодное Ставропольского района. Детям вручили подарки, провели викторину по химии и показали мультфильмы предприятия. Главным гостем праздника стал талисман ТОАЗа Толик Азотов.

В школе, которая действует при православном Приходе храма в честь Воскресения словущего, учатся около 100 детей разного возраста. Образовательное учреждение посещают школьники из приемных и малообеспеченных семей. Воспитанникам "Благовеста" подарили наборы для проведения химических опытов, спортивный инвентарь и книги.

"Тольяттиазот" оказывает содействие храму не в первый раз. Ранее компания передала строительные материалы для возведения часовни в честь Александра Невского на территории детского лагеря, который планируется открыть при школе. В настоящее время выполнен нулевой цикл строительства, работы по возведению основного корпуса намечены на следующий год.

"Тольяттиазот" поддерживает образовательные учреждения на постоянной основе. В 2022 году поддержку предприятия получили Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка и Поволжский православный институт им. Святителя Алексия Московского. В церковно-приходских классах преподают основы нравственных ценностей, духовности и патриотизма. Помогая храму сегодня, мы делаем серьезный вклад в наше будущее завтра", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.