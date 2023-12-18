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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Компания Владимира Аветисяна выкупает участок на ул. Коммунистической

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "Энергоквартал" стало единственным участником аукциона по продаже земельного участка в Ленинском районе Самары. 0,68 га достается победителю за начальные 170 млн рублей.

Фото: https://torgi.gov.ru

Напомним, участок является непрофильным активом АО "Почта России" и расположен у пересечения улиц Коммунистической и Владимирской. Согласно Правилам землепользования и застройки, территория расположена в зоне Ж-4, где разрешена среднеэтажная жилая застройка (до девяти этажей).

В аукционной документации говорится, что участок подходит для строительства многоквартирного дома премиум- или бизнес-класса.

На торги также заявился Роман Винокуров, но его не допустили к участию.

Представить компании "Энергоквартал" сообщил, что "пока не завершены все необходимые процедуры, связанные с переходом права собственности на актив, предусмотренные документацией "Российского аукционного дома", более подробные комментарии считаем преждевременными".

ООО "СЗ "Энергоквартал", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в августе 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Управляющая компания - ООО "Альянс-Менеджмент". Собственники - Владимир Аветисян (71,25%) и Александр Розенцвайг (28,75%).

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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