"Тольяттиазот" выступил партнером IV городского конкурса "Читаю быстро"

Конкурс состоялся в рамках проекта "Объединения детских библиотек Тольятти", который получил поддержку ТОАЗа в грантовой программе "Химия добра". За звание самого быстрого тольяттинского чтеца боролись 16 000 участников.

Площадками для проведения конкурса стали детские библиотеки и образовательные учреждения Тольятти и десяти населенных пунктов Ставропольского района Самарской области. Для подготовки участников организаторы провели серию уроков "Вперед, к рекордам". Опытные специалисты занимались с детьми дыхательной гимнастикой, зарядкой для глаз и отработкой скороговорок.

Программа отборочного тура включала в себя задания для трех групп: младшей, средней и старшей. При проверке учитывалось количество слов, прочитанных вслух за одну минуту, а также результаты тестирования на усвоение информации по содержанию текста.

Чемпионами конкурса стали: Арсений Целищев, Злата Воробьева, Семен Стратиенко. На торжественной церемонии награждения призерам вручили кубки, грамоты и подарки. Самые маленькие участники конкурса были отмечены в номинации "За волю к победе".

В результате реализации проекта участники уделили чтению 1578 часов, или три месяца. Они прочитали более 11 млн слов, что равнозначно ста томам "Войны и мира" Льва Толстого.

"В мире цифровых технологий современной молодежи очень сложно найти время для чтения книг. "Тольяттиазот" с радостью поддержал инициативу "Объединения детских библиотек", чтобы стимулировать подрастающее поколение к саморазвитию. Многолетний опыт работы организации по развитию читательской компетентности и помощь ТОАЗа способствовали успешной реализации проекта. Кроме того, благодаря конкурсу в Тольятти открылся бесплатный клуб по скорочтению", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.