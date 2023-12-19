"Тольяттиазот" выступил партнером IV городского конкурса "Читаю быстро"

Конкурс состоялся в рамках проекта "Объединения детских библиотек Тольятти", который получил поддержку ТОАЗа в грантовой программе "Химия добра". За звание самого быстрого тольяттинского чтеца боролись 16 000 участников.
Площадками для проведения конкурса стали детские библиотеки и образовательные учреждения Тольятти и десяти населенных пунктов Ставропольского района Самарской области. Для подготовки участников организаторы провели серию уроков "Вперед, к рекордам". Опытные специалисты занимались с детьми дыхательной гимнастикой, зарядкой для глаз и отработкой скороговорок.
Программа отборочного тура включала в себя задания для трех групп: младшей, средней и старшей. При проверке учитывалось количество слов, прочитанных вслух за одну минуту, а также результаты тестирования на усвоение информации по содержанию текста.
Чемпионами конкурса стали: Арсений Целищев, Злата Воробьева, Семен Стратиенко. На торжественной церемонии награждения призерам вручили кубки, грамоты и подарки. Самые маленькие участники конкурса были отмечены в номинации "За волю к победе".
В результате реализации проекта участники уделили чтению 1578 часов, или три месяца. Они прочитали более 11 млн слов, что равнозначно ста томам "Войны и мира" Льва Толстого.
"В мире цифровых технологий современной молодежи очень сложно найти время для чтения книг. "Тольяттиазот" с радостью поддержал инициативу "Объединения детских библиотек", чтобы стимулировать подрастающее поколение к саморазвитию. Многолетний опыт работы организации по развитию читательской компетентности и помощь ТОАЗа способствовали успешной реализации проекта. Кроме того, благодаря конкурсу в Тольятти открылся бесплатный клуб по скорочтению", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.