В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда "Духовное наследие" им. С.Ф. Жилкина

Фонд "Духовное наследие" имени С.Ф. Жилкина в 2023 году собрал рекордные 240 млн рублей на благотворительные цели. Об этом стало известно на итоговом заседании совета фонда, которое традиционно прошло в Тольяттинском госуниверситете.

"Я испытываю гордость за этот результат. Собранные средства — это показатель доверия к фонду и членам его совета со стороны не только крупных предприятий, но и граждан", — сказал бессменный председатель фонда с 2011 года, ректор ТГУ Михаил Криштал.

В 2023 году фонд оказывал поддержку ветеранам, одаренным детям, работникам культуры, детям с ОВЗ в рамках проектов АНОО "Солнечный круг". Средства направлялись в качестве благотворительной помощи библиотекам, музеям, театрам, больницам Тольятти.

Фонд "Духовное наследие" является финансовым оператором благотворительной программы "Тольятти — ЗА наших!". Программу в поддержку тольяттинцев — участников СВО инициировал глава города Николай Ренц. В 2023 году более 83 млн рублей на гуманитарную помощь мобилизованным (на покупку специального оборудования, одежды, на единовременные выплаты участникам СВО) перечислили 180 тольяттинских организаций, индивидуальных предпринимателей. Не остались в стороне и жители города. Плюс поддержу в виде субсидий в 18,4 млн рублей оказала администрация Тольятти. Всего выплаты от фонда в течение года получат более 300 военнослужащих. Как сказала исполнительный директор фонда "Духовное наследие" Марина Шубина, такая форма поддержки участникам СВО на территории региона существует только в Тольятти. При этом по решению председателя фонда Михаила Криштала из средств программы "Тольятти — ЗА наших!" не тратится ни одного рубля на административные расходы фонда.

Фондом "Духовное наследие" традиционно осуществляются благотворительные программы ведущих тольяттинских предприятий. Крупнейшая из них — программа ООО "Тольяттикаучук" при грантовой поддержке Благотворительного фонда "Татнефть": более 97 млн рублей в 2023 году пошли на поддержку проектов образовательных учреждений города, культуры, спорта и медицины.

Благотворительная программа ПАО "КуйбышевАзот" в 2023 году составила более 21 млн рублей. Средства направлены на поддержку детского парусного спорта, софинансирование проекта оснащения Тольяттинской городской детской клинической больницы, проекты краеведческого музея, постановки драматического театра "Колесо" им. Глеба Дроздова и многое другое.

АВТОВАЗ в благотворительной программе особое внимание традиционно уделяет поддержке ветеранов завода, военнослужащих в зоне СВО.

С 2011 года ведется работа в рамках благотворительной программы "Фонд развития ТГУ". Его особый проект — строительство мемориального комплекса, который включает университетский храм св. Татианы и памятный знак погибшим при взрыве автобуса в Тольятти 31 октября 2007 года. Внутренние отделочные работы вышли на финишную прямую. Пришло время оформлять внешнее убранство храма.

"Мы ведем работу под руководством нашего ректора, чтобы создать мозаики фасада храма. По предложению Михаила Криштала было найдено решение, позволяющее снизить стоимость проекта практически вдвое, без ущерба эстетической и художественной составляющей. По данным из открытых источников, стоимость наших работ по оформлению фасада мозаикой в 2–3 раза ниже, чем по стране, — рассказал директор Центра мозаики ТГУ Алексей Зуев. — Уже есть макет, подготовленный главным дизайнером ТГУ Романом Гринёвым. На фасаде будут изображение Лика Спасителя на плате, образ св. Татианы, Архангел Михаил, образ Богородицы, образ Троицы, всего 6 мозаичных панно".

Работа будет проводиться в несколько этапов — от создания эскизов в натуральную величину, распила смальты, до монтажа мозаики на фасад храма. Если удастся собрать средства на эти работы в первой половине года, то университетский храм преобразится к концу лета. На эти цели необходимо 2,5 млн рублей.

"Это храм студенчества. Он надконфессиональный, надрелигиозный. На его возведение жертвовали средства люди разных конфессий и вероисповеданий. Здесь уникальный иконостас, который можно назвать произведением искусства. В свое время он расписывался в мастерских Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, но в нём недоставало двух икон. В настоящий момент по благословению и при финансовой поддержке Владыки Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулевского, они пишутся в тех же мастерских", — сказал ректор ТГУ Михаил Криштал.

В храме уже идут службы и даже сформировался свой приход. Владыка Нестор поблагодарил ректора ТГУ за деятельное участие в проекте от имени тольяттинской епархии и простых прихожан.

"Ректор может заниматься своими научно-административными трудами и не видеть, что происходит за территорией университета. Но вы всем сердцем прикипели к этому проекту, — сказал, обращаясь к Михаилу Кришталу, Владыка Нестор. — Так мы поддерживаем студенчество, потому что им нужны основы, они внимательно смотрят на взрослых, как и куда движется страна. Им мы передадим бразды правления, и они будут принимать решения, на которые мы не сможем влиять. Но то, что мы заложим сегодня, в том числе духовные и культурные основы, поможет им принимать взвешенные решения и развивать страну, и быть счастливыми. С этим храмом появится еще одна свеча молитвы, которая будет возгревать сердца людей".

В заседании совета фонда "Духовное наследие", посвященном подведению итогов работы за 2023 год, приняли участие епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, генеральный директор ГК "Парк Отель" Василий Воронской, депутат думы г. о. Тольятти и проректор по внешним связям ТГУ Дмитрий Микель, почетный гражданин Тольятти Николай Ляченков, член правления фонда Вера Прокопенко и другие.