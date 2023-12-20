УК из Самарской области проверят из-за майнингового оборудования в жилых домах

Прокуратура Ставропольского района Самарской области начала проверку из-за информации о майнинговой ферме в жилом доме.
Предположительно, майнинговое оборудование работало в домах, которые обслуживает ООО УК "Конкорд". Ранее в надзорное ведомство пожаловались жильцы двух домов по ул. Воздвиженской с. Подстепки.
В результате обнаруженное оборудование осмотрят представители Госжилинспекции, ОВД района и других заинтересованных служб.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.