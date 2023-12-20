УК из Самарской области проверят из-за майнингового оборудования в жилых домах

Прокуратура Ставропольского района Самарской области начала проверку из-за информации о майнинговой ферме в жилом доме.

Предположительно, майнинговое оборудование работало в домах, которые обслуживает ООО УК "Конкорд". Ранее в надзорное ведомство пожаловались жильцы двух домов по ул. Воздвиженской с. Подстепки.

В результате обнаруженное оборудование осмотрят представители Госжилинспекции, ОВД района и других заинтересованных служб.