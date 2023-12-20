В Самаре открыли памятник участникам специальной военной операции

В соединении управления общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Самаре, открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции.

В церемонии открытия приняли участие представители командования общевойсковой армии Центрального военного округа, ветераны военной службы, члены общественных организаций, юнармейцы и родственники военнослужащих.

В верхней части постамента расположен танковый шлем с гарнитурой, а в центре нанесены имена: капитан Афанасьев Дмитрий Алексеевич, старший прапорщик Курятков Владимир Юрьевич, сержант Кузнецов Илья Александрович, рядовой Петросов Сергей Владимирович - те, кто проходил службу в соединении ЦВО.

В ходе мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и возложили цветы к основанию памятника.