Патриотическая акция: в зону СВО из Самары отправят мясо диких животных

Департамент охоты и рыболовства Самарской области объявил о старте патриотической акции по отправке мяса диких животных охотпользователями региона для участников СВО. Цель акции — поддержать бойцов Самарской области, выполняющих воинский долг. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

"Охотпользователи Самарской области могут передать замороженное мясо на один из хладокомбинатов Самары. После формирования общей партии продукция будет отправлена в зону проведения специальной военной операции уполномоченной общественной организацией", — сообщили в ведомстве.

Сформирован перечень требований к мясу: замороженные туши (без шкур) косули, лося и оленя, завернутые в стретч-пленку. Необходимо ветеринарное свидетельство районной СББЖ к каждой партии мяса.

Срок проведения акции — с 18 по 31 декабря.