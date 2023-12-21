Стало известно, как изменятся тарифы в Самаре на холодную воду с 1 июля 2024 года

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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым в 2024 году будут скорректированы тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для абонентов ООО "Самарские коммунальные системы".