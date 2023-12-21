16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, как изменятся тарифы в Самаре на холодную воду с 1 июля 2024 года С 1 января 2024 года в Самарской области вырастут тарифы на капремонт "Что для людей?": как прокуратура добивается через суд строительства школ и детсадов в Самаре На набережной Самары начали заливать каток Дома жителей деревни Висловка планируют газифицировать в 2024 году

ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, как изменятся тарифы в Самаре на холодную воду с 1 июля 2024 года

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым в 2024 году будут скорректированы тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для абонентов ООО "Самарские коммунальные системы".

Нынешние тарифы "СКС" (питьевая вода - 41,17 руб. за кубометр, водоотведение - 23,03 руб. за кубометр) будут действовать до 30 июня 2024 года.

С 1 июля они составят 44,88 руб. за кубометр питьевой воды и 25,52 руб. за водоотведение, соответственно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31