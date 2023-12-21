"Т Плюс" передала в детские библиотеки Самары книги "Теплые сказки"

"Т Плюс" представила жителям Самары книгу "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в самарской Библиотеке народов Поволжья. В ближайшее время несколько экземпляров уникального издания поступит в читальные залы детских библиотек города.
"Теплые сказки" — это не просто книга, а целый социокультурный проект, в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, которые с одной стороны отразят мифы и быт народов страны, а с другой — представят читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.
"Этот проект про разнообразие культур и языков, о которых интересно и полезно узнавать, которыми нужно делиться друг с другом и тем самым обогащать свой внутренний мир и расширять взаимосвязи — культурные, политические, дружеские. Теплые сказки дают возможность больше узнать о традициях и быте народов, проживающих на территории России, и представить все это многообразие широкому кругу читателей", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
В ходе презентации были зачитаны отрывки из нескольких сказок народов, проживающих на территории Самарской области. В частности, перед участниками мероприятия выступили представители татарской школы "Яктылык", башкирского народного ансамбля "Ляйсан", ансамбля казахского танца "Мереке", а также студенты кафедры хорового и сольного народного пения Самарского государственного института культуры. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классе по созданию снегирей в технике славянской обережной игрушки из пряжи "Снегири-огоньки".
"Много лет наша библиотека собирает издания на языках народов России. Данная книга — замечательное пополнение нашего книжного фонда, можно сказать, жемчужина. Дело в том, что часть сказок из нее нигде прежде не издавалась. Также важно, что здесь нашло отражение богатое наследие малых народов, найдены неизвестные прежде бесермянская, хантыйская и мансийская сказки. Впереди у нас множество мероприятий, в ходе которых мы будем знакомить наших читателей с этой книгой, чтобы все желающие могли окунуться в мир теплых сказок", — рассказала директор централизованной системы детских библиотек г. о. Самара Татьяна Халитова.
Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.