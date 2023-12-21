Началось бурение дна реки Самары для прокладки водовода в Куйбышевский район

Строительство новых водоводов для Куйбышевского района вышло на новый этап: прокладчики в буквальном смысле слова занырнули под воду — началось бурение дна реки Самары для участка трубопровода, который пройдёт под руслом водоёма. Об этом сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".
Скважину для будущего монтажа труб бурят специальной установкой, сейчас процесс идёт со стороны Куйбышевского района — строители уже пробурили 120 метров грунта под руслом реки, впереди ещё около 800 метров. На другом берегу Самары уже ждут соединения готовые участки трубопровода и новые камеры.
На сегодня проложено больше 5 тыс. метров новых водоводов, готовность объекта приближается к 50%. Масштабный проект по обеспечению Куйбышевского района и Южного города мягкой волжской водой реализуется по инвестпрограмме "РКС-Самара" в рамках государственной программы Самарской области "Чистая вода".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!