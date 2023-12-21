Началось бурение дна реки Самары для прокладки водовода в Куйбышевский район

Строительство новых водоводов для Куйбышевского района вышло на новый этап: прокладчики в буквальном смысле слова занырнули под воду — началось бурение дна реки Самары для участка трубопровода, который пройдёт под руслом водоёма. Об этом сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Скважину для будущего монтажа труб бурят специальной установкой, сейчас процесс идёт со стороны Куйбышевского района — строители уже пробурили 120 метров грунта под руслом реки, впереди ещё около 800 метров. На другом берегу Самары уже ждут соединения готовые участки трубопровода и новые камеры.

На сегодня проложено больше 5 тыс. метров новых водоводов, готовность объекта приближается к 50%. Масштабный проект по обеспечению Куйбышевского района и Южного города мягкой волжской водой реализуется по инвестпрограмме "РКС-Самара" в рамках государственной программы Самарской области "Чистая вода".