16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Вахрамов оспорил отказы мэрии Самары в точечной застройке Вячеслав Дормидонтов расскажет в суде о контрагентах "ЭкоСтройРесурса" В Самарской области планируют заключить 20 концессионных соглашений "Елка желаний": самарские магазины примут участие в благотворительном проекте Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарский автоцентр развивает сеть филиалов и увеличивает штат с господдержкой

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприятия Самарской области привлекают льготное финансирование и развиваются с господдержкой. Самарская компания "Автодор" за несколько лет смогла создать сеть станций с современным оснащением для технического обслуживания автомобилей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Для этого предприятия привлекало ресурсы регионального Гарантийного фонда. За последние 10 лет компания "Автодор" стала его самым активным клиентом, оформив 10 микрозаймов и 14 поручительств для получения банковских кредитов.

Благодаря льготному финансированию в автоцентре построили газовую котельную, которая теперь отапливает два этажа здания и подает горячую воду. Господдержка также помогла обновить оборудование, в том числе приобрести современную маслораздаточную линию и дополнительные подъемники для шиномонтажа.

"Мы начинали с одного филиала, сейчас их четыре. На старте нашей деятельности в штате сотрудников было 10 человек, а сегодня их уже почти сотня. Мы благодарны Гарантийному фонду за поддержку. Мы считаем его другом и надёжным финансовым партнёром", — отметил директор ООО "Автодор" Виталий Таничев.

За 15 лет работы ГФСО помог привлечь региональному бизнесу более 27 млрд рублей на развитие. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". По поручению главы региона Дмитрия Азарова фонд регулярно докапитализируется, чтобы поддержку смогли получить как можно больше представителей малого и среднего бизнеса.

"Финансовая поддержка предпринимателей — одно из приоритетных направлений в нашей работе. Она действует и для начинающих предпринимателей, и для предприятий, которые уже длительное время работают на рынке. Для каждой категории есть свои программы и особые условия оформления, погашения микрозайма. Если необходимо — можно оформить отсрочку платежей, составить индивидуальный график выплат. Все эти условия мы предусмотрели для удобства предпринимателей", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты Гарантийного фонда смогут проконсультировать бизнес по всем действующим финансовым инструментам поддержки — для этого здесь запустили в работу консультационный центр.

"По решению Правительства региона, уровень ставок мы сохраняем, несмотря на изменение ключевой ставки Центробанка", — рассказала генеральный директор ГФСО Юлия Красина.

Узнать подробную информацию о финансовых продуктах ГФСО можно на едином портале господдержки mybiz63.ru и в центрах "Мой бизнес" Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31