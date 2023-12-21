Дополненная реальность, пришельцы и польза тысячелистника: в Самаре прошла битва ученых Science Slam

В четверг, 14 декабря в Самаре прошло предновогоднее состязание ученых Science Slam Samara. Science Slam — это международный проект популяризации науки. Ученые со сцены в простой и интересной форме рассказывают о собственных исследованиях, а зрители аплодисментами выбирают победителя. Движение Science Slam существует в России с 2012 года, за это время прошло более 500 мероприятий, на которых выступили более 1 900 ученых. Формат дважды становился победителем премии "За верность науке" в номинации "Лучший научно-популярный проект".

В этот раз мероприятие в Самаре прошло под кодовым названием "Научный огонек: молодые ученые о главном". Организаторы мероприятия — Science Slam Samara, StartupSamara и Минэкономразвития Самарской области.

В предновогоднем сезоне на слэме выступили молодые ученые из Самары и Тольятти. Егор Чалдаев, студент Самарского государственного аграрного университета, рассказал, что такое мастит у коров, как его распознать и что можно сделать, чтобы животные страдали от него меньше. Юлия Ситникова, преподаватель Поволжского государственного университета сервиса, объяснила, как сохранять свою зарплату в динамичных экономических условиях, и показала, как социальные сети влияют на цены акций. Андрей Зоткин, аспирант Самарского университета, продемонстрировал, как можно адаптироваться к изменениям в мире с точки зрения психологии, используя метод эко-арт-терапии. Андрей Волхонский, аспирант Самарского государственного технического университета, подготовил выступление о дополненной реальности и в качестве примера рассмотрел пришельцев, которые (почему-то) всегда летят на Землю. Завершила серию выступлений Анастасия Васькова, аспирантка Самарского государственного медицинского университета, рассказом о том, как давно тысячелистник используется в медицине, какой вид тысячелистника из Самарской области содержит наибольшее количество полезных веществ, а также как его распознать среди других.

За один вечер гости мероприятия узнали о разработках самарских ученых в самых разных областях науки, получили в подарок научно-популярные книги за самые интересные вопросы выступающим и самые везучие зрители смогли выиграть ящик мандаринов. Но Science Slam не только про науку, а еще и про то, что можно говорить просто о сложном. По версии самарских зрителей, лучшими в этом деле, а, значит, и победителями Science Slam Samara стали Андрей Волхонский из Самарского Политеха и Анастасия Васькова из Самарского государственного медицинского университета. Поздравляем новых самарских чемпионов от науки!

Анастасия Васькова, победительница прошедшего мероприятия, поделилась впечатлениями от слэма: "Сегодня вечером я в полной мере ощутила, что "Наука — это новый рок-н-ролл". Очень здорово, что такие мероприятия вызывают интерес как у более взрослых коллег, так и у совсем юных начинающих ученых. Я считаю, что Science Slam — это то, что важно и нужно не только проводить, но и принимать участие. Зачастую погруженные в науку люди думают, что их исследования не интересны широкой публике. Я считаю иначе: наука многогранна, и, если рассматривать своё исследование во всех углах и плоскостях, только тогда раскрывается истинный потенциал не только исследования, но и самого исследователя. Science Slam позволяет не только укрепить дух науки, но гореть всем сердцем и душой за науку".

Андрей Волхонский отмечает: "Мне очень нравится сам формат популяризации науки в виде Science Slam. Он позволяет раскрыть тему своей работы не только коллегам, но и стороннему зрителю, что позволяет получить живую и жизненную обратную связь и осознать ценность своей работы. Хочу отметить высокий уровень организации мероприятия. Команда организаторов поразила меня высоким уровнем профессионализма в подготовке и проработке мероприятия. Я получил огромное воодушевление от работы вместе с моими коллегами по научному цеху, которые независимо от отрасли их деятельности буквально завораживали публику своими выступлениями".

Мероприятие "Science Slam Samara" организовано Региональным центром инноваций StartupSamara в партнерстве с объединением Science Slam Samara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Комфортный деловой климат в регионе формируется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

О новых мероприятиях в формате Science Slam, а также о полезных событиях для предпринимателей от StartupSamara читайте в группах ВКонтакте: vk.com/science.slam.samara и vk.com/startupsamara.