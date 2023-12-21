20 заявок из Самарской области получат поддержку президентского фонда культурных инициатив

Подведены итоги первого грантового конкурса 2024 года президентского фонда культурных инициатив. Из 170 поданных от Самарской области заявок 20 оказались победными. Общая сумма привлеченных средств составит более 59 млн рублей.

Напомним, 20 декабря в заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий принял участие губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

По итогам совместного обсуждения с участием членов координационного комитета и экспертов были утверждены результаты конкурса.

Среди победителей - проект "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2024", он является продолжением масштабного фестиваля "Театральное Приволжье" и представляет собой театральный фестиваль на Волге, проводимый на теплоходе и включающий посещение 6 городов Приволжского федерального округа: Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов.

Также в числе победителей Всероссийский фестиваль "Душа Баяна", Виртуальный музей к 100-летию поэта Александра Ширяевца, проект "Русская опера - детям. Музыкально-театральный проект "Морозко" с участием талантливых детей и молодежи Самарской области.

Поддержку получил Всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов "Цирк зажигает огни". Это ежегодный фестиваль, включающий обмен опытом и обучение цирковому искусству представителей не менее 18 цирковых коллективов из 8 субъектов Российской Федерации.

С полным списком проектов-победителей можно ознакомиться на сайте Фонда.

Напомним, фонд культурных инициатив был создан по решению президента России Владимира Путина. В первом конкурсе нового года участвовали 7186 заявок. Эксперты оценили заявки из 87 регионов страны. В списке победителей - 883 проекта из 85 регионов. Общая сумма поддержки превысила 3,92 млрд рублей.

Самарская область традиционно входит в десятку лидеров по количеству поддержанных проектов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в помощь авторам проектов был создан экспертный совет при региональном министерстве культуры. Опытные специалисты проводят анализ проектов, помогают подготовить заявочную документацию, консультируют по различным вопросам, сопровождают в дальнейшем заявки.

"Очень рад тому, что креативные, безусловно, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются здесь, на самарской земле", - отмечал глава региона Дмитрий Азаров.

11 января 2024 года президентский фонд культурных инициатив начинает новый грантовый конкурс. Кампания завершится 20 февраля. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года, смогут доработать заявки и вновь подать их на экспертную оценку.