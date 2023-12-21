Сергей Филиппов покинул театр оперы и балета

Сергей Филиппов 20 декабря ушел с должности директора Самарского академического театра оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

По словам самого Филиппова, он завершил этап фактического руководства двумя театрами и теперь сосредоточится на работе в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, который возглавил в июне 2022 года.

Напомним, в октябре 2023 г. генеральным директором Самарского театра оперы и балета стала Наталия Макарова.