Сергей Филиппов покинул театр оперы и балета

Сергей Филиппов 20 декабря ушел с должности директора Самарского академического театра оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает "Самарское обозрение".
По словам самого Филиппова, он завершил этап фактического руководства двумя театрами и теперь сосредоточится на работе в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, который возглавил в июне 2022 года.
Напомним, в октябре 2023 г. генеральным директором Самарского театра оперы и балета стала Наталия Макарова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.