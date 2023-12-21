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Театр Культура

Сергей Филиппов покинул театр оперы и балета

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сергей Филиппов 20 декабря ушел с должности директора Самарского академического театра оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

По словам самого Филиппова, он завершил этап фактического руководства двумя театрами и теперь сосредоточится на работе в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, который возглавил в июне 2022 года.

Напомним, в октябре 2023 г. генеральным директором Самарского театра оперы и балета стала Наталия Макарова.

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