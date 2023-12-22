Сформирован состав жюри регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей. Оценивать проекты самарского "Лучника" будут 19 экспертов — это ведущие PR-специалисты и маркетологи, представители органов государственной власти, вузов, СМИ, общественных объединений, руководители культурно-просветительских учреждений. Жюри приступит к оценке проектов в начале января, после завершения сбора конкурсных работ.

Большое число экспертов и сфер, представленных ими, — традиция для "Серебряного Лучника". Так обеспечивается максимально объективная и всесторонняя оценка проектов во всех номинациях. Участие в премии бесплатное, поэтому главное для авторов — презентовать свои работы ярко и интересно, четко и емко обозначив преимущества и результаты проектов. Узнать подробнее о рекомендациях по оформлению можно на сайте премии.

"Совет нынешним и будущим участникам конкурса: обязательно прописывайте проблематику своих проектов, потому что наиболее интересны те работы, которые решают актуальные социальные задачи. И, разумеется, уделяйте особое внимание подведению итогов. Иногда даже очень простая идея способна дать огромный положительный эффект, и умение добиться такого результата — лучшее доказательство профессионализма", — рекомендует исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара" Татьяна Мокшина.

Экспертный совет будет оценивать работы конкурсантов по пяти уже традиционным критериям: актуальность и сложность заявленных коммуникативных целей, наличие стратегического подхода к планированию проекта, оригинальность реализации, эффективность, а также комплексность использованных стратегий, тактик и инструментов. Победители определяются путем суммирования баллов, выставленных всеми экспертами в специальной системе голосования. Здесь каждому члену жюри открывается персональный доступ, что исключает ориентацию на мнение коллег. Итоги голосования будут подведены к концу января 2024 года, а уже в феврале на площадке ГТРК "Самара" на торжественной церемонии будут озвучены имена победителей.

Организатор региональной премии "Серебряный Лучник — Самара" — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Информационные партнеры — департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, ГТРК "Самара", Самарское областное вещательное агентство, ИА "Волга Ньюс", "Коммерсантъ-Волга".

Сайт премии: luchnik.ru/competitions/sa-samara/.

Экспертный совет премии "Серебряный Лучник — Самара":

— Анпилогова Мария Владимировна, руководитель направления "Обучение" центра "Персонал-эксперт";

— Беленкова Анастасия Андреевна, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области;

— Власова Вера Владимировна, генеральный директор "Коммерсантъ-Волга";

— Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии "Серебряный Лучник";

— Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство";

— Князев Денис Владиславович, пресс-секретарь Самарского регионального отделения партии "Родина", кандидат социологических наук;

— Кочетков Андрей Вячеславович, директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина;

— Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга";

— Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара";

— Покровский Павел Александрович, член Общественной палаты РФ;

— Родимова Наталья Игоревна, руководитель управления пресс-службы губернатора Самарской области;

— Рыжкова Елена Александровна, руководитель управления информации и аналитики администрации Самары;

— Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА "Волга Ньюс";

— Тютелова Лариса Геннадьевна, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С. П. Королева;

— Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева;

— Цветкова Наталья Евгеньевна, бизнес-консультант в области маркетинга и корпоративных коммуникаций;

— Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ);

— Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России;

— Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".