Резиденты "Жигулевской долины" развивают Центр упрочнения материалов

На площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" успешно работает Центр кооперации по упрочнению материалов. Он создан в партнерстве резидентов "ПромТехЛазер" и "Промметэкс", а также Регионального центра инжиниринга. Структура предоставляет услуги по лазерному термоупрочнению, наплавке и легированию изделий из металлов.

Технология лазерного упрочнения позволяет обрабатывать детали, имеющие сложную конфигурацию и изготовленные из широкого спектра металлов и их сплавов. Практически отсутствуют ограничения в габаритах и весе обрабатываемых деталей. Возможность локального упрочнения, повышение износостойкости в разы, высокая скорость закалки, отсутствие необходимости в последующей механической обработке и низкая вероятность изменения геометрии деталей — всё это выгодно отличает данную технологию от других способов упрочнения.

"Упрочнение поверхностей востребовано во всех отраслях промышленности — везде, где есть металлические изделия, которые испытывают повышенную нагрузку, — пояснил директор ООО "ПромТехЛазер" Александр Кравчук. — Всевозможные валы, роторы, зубчатые колеса, штамповая оснастка, элементы бурильных установок, шнеки в пищевой промышленности, плуги в сельхозтехнике, комплектующие для транспорта и многое другое".

Благодаря системной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, в регионе созданы все условия для развития технологического и инновационного бизнеса. На открытие своего дела, развитие стартапов и небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса, направлен и нацпроект "Малое и среднее предпринимательство".

"Одно из преимуществ статуса резидента технопарка "Жигулевская долина" — это возможность взаимодействовать с другими компаниями, находить точки соприкосновения и объединяться для реализации совместных проектов. Эффект от таких коллабораций мы отмечаем в росте числа новых продуктов, рабочих мест, полезных сервисов для региональных предприятий, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для лазерного термоупрочнения и наплавки "ПромТехЛазер" использует стационарный газоразрядный комплекс. Эта технология призвана решить три основные задачи: повысить износостойкость и долговечность деталей, восстановить детали, придать им новые свойства. "Лазерное термоупрочнение повышает твёрдость изделия в 2-5 раз по сравнению с исходным, — пояснил Александр Кравчук. — Особенность технологии заключается в том, что лазерная закалка делается не на всём изделии, а на тех локальных участках, где деталь подвержена повышенной нагрузке. Это экономит время и снижает себестоимость изготовления".

Помимо упрочнения компания занимается восстановлением изношенных деталей. Оно осуществляется методом наплавки металлической проволокой или порошком. В результате заказчик получает возможность продлить срок службы деталей, которые ранее пришлось бы заменять на новые.

"Центры кооперации помогают объединить возможности Регионального центра инжиниринга и наших резидентов, — пояснил заместитель директора технопарка "Жигулёвская долина" Игорь Смирнов. — Одни участники Центра располагают квалифицированными инженерными кадрами, другие имеют современное специализированное оборудование. Интеграция их усилий позволяет всем заинтересованным предпринимателям получать высококачественные услуги по упрочнению".

Сегодня резидентами технопарка являются более 300 стартапов. Проконсультироваться по вопросу получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по единому номеру: 8 (8482) 93-00-93.