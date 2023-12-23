Юную художницу из Самарской области наградили в московском музее Победы

В пятницу, 22 декабря, в Москве в музее Победы наградили юную жительницу Самарской области - 7-летнюю Арину Хусаинову. Она стала призером международного конкурса рисунков "Нарисуй "Елку Победы" в возрастной категории от 6 до 8 лет.

Торжественная церемония прошла в величественном Зале Полководцев около 10-метровой новогодней ели.

Победителей и лауреатов конкурса поздравил главный московский Дед Мороз, а также представители музея Победы и партнеры конкурса. Затем все гости побывали на новогоднем кинопоказе и на экскурсии по масштабной экспозиции "Подвиг народа".

Творческий конкурс был организован музеем Победы совместно с Фондом Оксаны Федоровой, движением "Волонтеры Победы", издательской группой "АСТ", заводом художественных красок "Невская палитра" и сетью магазинов "Передвижник", кондитерским холдингом "Объединенные кондитеры" и музеем истории шоколада и какао, газетой "Аргументы Недели" и Московской усадьбой Деда Мороза.

Помимо жюри, проголосовать за понравившийся рисунок могли все посетители сайта музея Победы. Авторам работ, которые собрали больше всех голосов, вручили приз зрительских симпатий.