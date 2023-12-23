Юную художницу из Самарской области наградили в московском музее Победы

В пятницу, 22 декабря, в Москве в музее Победы наградили юную жительницу Самарской области - 7-летнюю Арину Хусаинову. Она стала призером международного конкурса рисунков "Нарисуй "Елку Победы" в возрастной категории от 6 до 8 лет.
Торжественная церемония прошла в величественном Зале Полководцев около 10-метровой новогодней ели.
Победителей и лауреатов конкурса поздравил главный московский Дед Мороз, а также представители музея Победы и партнеры конкурса. Затем все гости побывали на новогоднем кинопоказе и на экскурсии по масштабной экспозиции "Подвиг народа".
Творческий конкурс был организован музеем Победы совместно с Фондом Оксаны Федоровой, движением "Волонтеры Победы", издательской группой "АСТ", заводом художественных красок "Невская палитра" и сетью магазинов "Передвижник", кондитерским холдингом "Объединенные кондитеры" и музеем истории шоколада и какао, газетой "Аргументы Недели" и Московской усадьбой Деда Мороза.
Помимо жюри, проголосовать за понравившийся рисунок могли все посетители сайта музея Победы. Авторам работ, которые собрали больше всех голосов, вручили приз зрительских симпатий.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.