16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков Молодого тольяттинца заподозрили в краже алкоголя из магазина Самарец хотел купить машину и лишился 5 млн рублей В Тольятти мужчина украл рюкзак из незапертой квартиры В Жигулевске полицейские задержали мужчину, укравшего у матери деньги и телефон

Преступления Происшествия

Молодого тольяттинца заподозрили в краже алкоголя из магазина

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники полиции Тольятти задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале декабря текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель сетевого магазина, который заявил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию на более чем 9 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный алкоголь продал случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31