Молодого тольяттинца заподозрили в краже алкоголя из магазина

Сотрудники полиции Тольятти задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале декабря текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель сетевого магазина, который заявил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию на более чем 9 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный алкоголь продал случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.