Молодого тольяттинца заподозрили в краже алкоголя из магазина

Сотрудники полиции Тольятти задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В начале декабря текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель сетевого магазина, который заявил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию на более чем 9 тыс. рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный алкоголь продал случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.