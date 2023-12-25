Пять культовых квартир в самом высоком доме Самары: показываем планировки и рассказываем, как приобрести ликвидную недвижимость

В преддверии нового года "Баланс Towers" выделил ТОП-5 квартир из закрытого пула редких форматов, которые можно приобрести, воспользовавшись одной из пяти финансовых программ до 20 января.

Красивая жизнь на высоте

Девелоперская компания "Альянс Менеджмент" открыла для продажи пул культовых квартир в строящихся не пересечении улиц Московское шоссе и Луначарского башнях Баланс Towers. Например, однокомнатная квартира с мастер-спальней, что само по себе редкость на рынке недвижимости, но у этой квартиры есть еще одно преимущество — расположение выше 30 этажа с великолепными видами на город и Волгу с высоты птичьего полета. Отличный вариант для тех, кому принципиально важно парить над обыденностью и ловить солнечный свет. Квартира доступна в бесплатную рассрочку с ежемесячным платежом 50 тыс. рублей.

Или еще одна квартира, которой нет равных — она единственная такая в проекте. Идеальный вариант для семьи: мастер-спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной, просторная гостиная с кухней-нишей и четырьмя окнами, холл с пространством для организации холодного гардероба и настоящим подарком для любителей простора станут потолки высотой 3,5 м. Владельцы почувствуют себя на высоте не только от функционала и комфорта этой квартиры, но и от факта владения. Квартира доступна в бесплатную рассрочку с ежемесячным платежом 100 тыс. рублей.

Или более компактная модная квартира с двумя мастер-спальнями, одна из которых с проходной гардеробной — редкий формат. Здесь все продумано до мелочей, и услуги дизайнера по перепланировке точно не потребуется. Комфорт, который обеспечивает каждый квадратный метр и потолки высотой 3,3 м. Квартира доступна в бесплатную рассрочку с ежемесячным платежом 50 тыс. рублей.

Все культовые квартиры можно изучить по ссылке. А всего в проекте 27 "сценариев жизни" — уникальных планировочных решений.

Выбор в пользу покупателя

Устойчивая ликвидность объекта определяется четырьмя факторами: локация, архитектурная концепция, идеальные планировочные решения и мягкие финансовые условия — всё это соединили и учли интересы людей в проекте "Баланс Towers". Покупатели могут выбрать рассрочку с ежемесячным платежом 50 тысяч рублей на год или на два года, ежегодный транш или получить существенную премию — всё зависит от размера первого взноса. Всего в проекте действуют пять финансовых программ под любую задачу. А в январе нового года будет открыта программа с первоначальным взносом меньше, чем по ипотеке — 15%.

Многие уже смогли по достоинству оценить уровень проекта "Баланс Towers" и убедиться в его ликвидности: за семь месяцев в проекте реализовано 31% квартир. Жилые башни станут визитной карточкой самарской недвижимости класса Upper Middle: с насыщенной собственной инфраструктурой — от смотровой площадки до центра заботы о себе "Баланс", передовыми инженерными технологиями и идеальными планировочными решениями.

Выбирайте свою культовую квартиру. Скачайте каталог топ-5 культовых квартир, которые ранее не были доступны к бронированию, по ссылке.

Или закажите индивидуальную финансовую консультацию по выбору ликвидной квартиры и финансовой программы по номерам +7 987 955-51-51 или +7 (846) 205-51-51.