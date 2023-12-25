Водитель КамАЗа без прав устроил ДТП на трассе М-5 в Самарской области

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В воскресенье, 24 декабря, в Исаклинском районе Самарской области в аварию попал автомобилист без водительских прав. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области