Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Евгений Онегин"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на первую премьеру 2024 года — оперу "Евгений Онегин" (12+).
Опера "Евгений Онегин" была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни П. И. Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.
История двух молодых людей — петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной — получила у П. И. Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремленность веры…
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.
Режиссёр-постановщик — Георгий Исаакян.
Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.
Художник по свету — Эмиль Авраменко.
Балетмейстер-постановщик — Валентина Пономаренко.
Главный хормейстер — Максим Пожидаев.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.