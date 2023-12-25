Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Евгений Онегин"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на первую премьеру 2024 года — оперу "Евгений Онегин" (12+).

Опера "Евгений Онегин" была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни П. И. Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.

История двух молодых людей — петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной — получила у П. И. Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремленность веры…

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.

Режиссёр-постановщик — Георгий Исаакян.

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.

Художник по свету — Эмиль Авраменко.

Балетмейстер-постановщик — Валентина Пономаренко.

Главный хормейстер — Максим Пожидаев.