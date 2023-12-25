На трассе под Самарой загорелся грузовой фургон

В воскресенье, 24 декабря, в Безенчукском районе Самарской области сгорел грузовой фургон. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Инцидент произошел в 18:11 на 8 км трассы Самара — Волгоград. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 18:39. Причину пожара устанавливают.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!