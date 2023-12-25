На трассе под Самарой загорелся грузовой фургон

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В воскресенье, 24 декабря, в Безенчукском районе Самарской области сгорел грузовой фургон. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.