В рамках нацпроекта "Производительность труда" самарская компания "СВ ЭКСПОРТ" улучшила производство

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня уже 168 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.

Одно из них - ООО "СВ ЭКСПОРТ" (ТМ "Светсервис"), ведущий поставщик электрооборудования, светотехники и кабельно-проводниковой продукции. 13 декабря здесь был успешно завершен пилотный проект.

Компания стала участником национального проекта полгода назад. На протяжении этого времени рабочая группа предприятия совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) поэтапно трудились над улучшением процессов производства. Для улучшения был выбран участок хранения и отгрузки продукции клиентам.

На первом этапе сотрудники ООО "СВ ЭКСПОРТ" прошли обучение, состоящее из ряда тренингов, направленных на изучение основ бережливого производства. После чего была проведена диагностика, результатом которой стал обоснованный выбор эталонного участка, на котором и были внедрены практики бережливого производства.

"Участие нашего предприятия в национальном проекте "Производительность труда" служит важным и значимым шагом в развитии нашего бизнеса и повышении эффективности производственных процессов. Мы сознаем, что современная экономика требует от предприятий постоянного совершенствования и адаптации к изменяющимся рыночным условиям, - комментирует директор по безопасности Вячеслав Корнев. - Благодаря поддержке и профессионализму экспертов РЦК нам удалось осуществить значительные изменения и увеличить конкурентоспособность нашего предприятия".

Размещение стандартов выполнения операций на рабочих местах, обновление табличек адресного хранения на стеллажах на всех участках склада, организация хранения кабель-каналов по типоразмерам и производителям, размещение пеналов со стрейч-пленкой в торцах стеллажей и ряд других мер способствовали сокращению времени поиска, отбора и перемещения товара.

В итоге время протекания процесса на эталонном участке сократилось на 13,8%, незавершенное производство - на 20%. Вместе с тем выработку удалось увеличить почти на 15%.

"Завершение пилотного проекта не является показателем завершения улучшений на производстве. ООО "СВ ЭКСПОРТ" продолжит работать над тиражированием практик на остальных участках и повышением производительности. И наша команда всегда готова предоставлять консультационную помощь коллегам", - отметил директор РЦК Константин Серов.

Напомним, рост производительности труда на местных предприятиях входит в зону особого внимания команды губернатора и правительства региона как один из важных показателей создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе. О том, что работа в этом направлении ведется успешно, говорит тот факт, что по итогам 2022 года Самарская область вошла в группу лидеров национального проекта "Производительность труда".