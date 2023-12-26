АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями

700 спецмодификаций Lada для людей с ограниченными возможностями будут произведены АвтоВАЗом до конца 2023 года. Машины выпускаются по заказу Фонда социального страхования, сообщил вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас уже есть действующая программа по реализации таких машин, я имею в виду консолидированный заказ со стороны Фонда социального страхования", — подчеркнул Мантуров.

Ранее автогигант рассказал о двух своих моделях, специально разработанных для инвалидов. Первая модификация является спецверсией Lada Granta, где переключения передач выполняются при помощи рук.

Другая дооснащенная модель — это Lada Largus, дополненный специальным пандусом, который помогает заехать человеку на коляске в салон автомобиля. Также такой универсал оснащен модифицированным задним бампером.