В Самаре наградили победителей цифрового проекта для школьников по развитию финансовой грамотности

В Самаре наградили победителей проекта по развитию финансовой грамотности у школьников, почетные грамоты и подарки получили 92 ученика из четырех самарских школ, показавшие самые высокие результаты в финальном тестировании. При этом единственной участницей, ответившей правильно абсолютно на все вопросы, оказалась ученица школы № 174 Варвара Ильина.

Курс для старшеклассников длился около двух месяцев, всего в Самаре его прошли около 1300 учеников восьмых классов из 15 школ. Обучение состояло из десяти модулей, основанных на учебной программе Министерства образования РФ. Теоретическую часть реализовали на базе цифровой платформы дополнительного образования СберКласс, а практическая программа состояла из вебинаров с экспертами банка и экскурсий в офисы Сбера.

"Культура обращения с финансами включает множество аспектов: умение формировать и вести бюджет, инвестировать средства, просчитывать риски, распознавать мошеннические схемы, — рассказал Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка. — Формирование правильных финансовых привычек у ребенка — это работа на его благополучие и безопасность. Сбер создает инструменты и сервисы, которые в этом помогают. Например, приложение СберKids позволяет детям контролировать свои расходы по СберКарте и копить на мечту. При этом родители могут присматривать за детьми: отслеживать баланс, просматривать историю операций, настраивать лимиты на покупки".

Запущенный по инициативе банка проект получил поддержку департамента образования администрации Самары. Цифровой курс Поволжского банка Сбербанка получил высокую оценку, рассматривается его реализация в других регионах России.

"Ребята — учащиеся 15 образовательных учреждений Самары приобрели опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, — рассказала Ирина Коковина, заместитель главы города — руководитель департамента образования администрации Самары. — Участие в проекте позволит им сделать более осмысленный выбор профессии в области экономики и финансов. Отметим, что занятия проводились в рамках курса внеурочной деятельности "Функциональная грамотность".

В рамках курса ученики восьмых классов узнали многое об основах финансовой деятельности и научились в том числе противостоять кибер-мошенникам, которые регулярно пытаются обмануть доверчивых граждан, вынуждая их переводить все доступные средства на свои счета. Прошедшие курс финансовой грамотности школьники теперь вряд ли станут жертвой преступников — многие из них сочли модуль, связанный с защитой от кибер-мошенничеств, самым интересным во всей программе.

Варвара Ильина из самарской школы № 174 оказалась единственной, показавшей максимально возможный результат, школьница даже не сразу поверила в случившееся.

"Я, когда узнала, очень удивилась, потому что никогда не выигрывала в подобных мероприятиях, — рассказала Варвара. — Сложно ли было? Да, достаточно тяжело. Я не могу выделить самое сложное, там все было непросто. Нужно было внимательно слушать, изучать, запоминать. Думаю, секрет успеха именно в этом. Пока что в повседневной жизни я новые знания не применяю, но обязательно буду опираться на них в будущем, когда вырасту — все модули, которые мы изучали, несли в себе какой-то урок на будущее. Ну, а в настоящем, наверное, самым полезным стал модуль, связанный с мошенниками. Я считаю, сейчас их очень много. Но мои близкие и я сама не попадали в подобные истории, потому что у нас в семье не принимают звонки с незнакомых номеров".