Молодого тольяттинца будут судить за покушение на убийство из ревности

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 2 сентября 2023 г. на улице 23-летний местный житель из ревности нанес несколько колото-резаных ранений знакомой.
Потерпевшая не погибла благодаря своевременной медицинской помощи.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.