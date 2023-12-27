В СК рассказали, как обратиться за помощью в поиске людей в зоне СВО, с которыми потеряли связь

В Следственный комитет поступают просьбы помочь найти родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в том числе мобилизованных. Граждане из разных регионов сообщают, что потеряли с ними связь. Следственные органы помогают в поисках и установлении их местонахождения. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В следственном управлении разъяснили, что делать, если потеряли связь с родственником, который находится в зоне спецоперации. В подобных случаях необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных.

Кроме того, в следственном управлении по Самарской области действует круглосуточная "горячая линия" для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8 (846) 300-7-399.