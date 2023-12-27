Самарское производство лифтового оборудования развивается с грантовой поддержкой

Социальные предприятия Самарской области, благодаря грантовой поддержке, реализуют свои проекты развития. Производственный центр "Титан" работает в Самаре уже 30 лет — здесь выпускают лифтовое оборудование. С недавнего времени на производстве изготавливают подъемники для маломобильных групп населения и инвалидов. Социально-значимая деятельность дала право компании получить статус социального предприятия и претендовать на специальные меры поддержки. Условия для бизнеса в Самарской области создаются, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

В 2022 году владелец и руководитель производства Владимир Сенников обратился в региональный центр "Мой бизнес", прошел обучение, подал заявку на участие в конкурсе грантов и вошел в число победителей.

"Мы подавали заявку на получение статуса социального предприятия. Это дало нам право участвовать в конкурсе грантов. По результатам конкурсных процедур мы стали победителями, получили этот грант и на условиях софинансирования приобрели камеру порошкового окрашивания. Сейчас ее запустили, и она уже участвует в производстве", — рассказал Владимир Сенников.

По словам предпринимателя, обновление оборудования помогло увеличить объемы производства в два раза. В связи с этим предприятие ведет активный набор кадров: здесь требуются маляры, электрогазосварщики, слесари механо-сборочных работ, токари, специалисты КИПиА.

Статус соцпредприятия также дал возможность компании "Титан" оформить микрозайм в Гарантийном фонде по минимальной ставке 1% годовых. По словам Владимира Сенникова, эти средства также позволили улучшить техническое оснащение предприятия — приобрести установку по лазерной резке металла.

Всего в Самарской области сегодня работает 205 социальных предприятий. По этому показателю регион входит в первую десятку субъектов страны. Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Для каждой категории предпринимательства мы предусматриваем свои инструменты поддержки, учитывающие особенности и потребности таких предприятий. Особый фокус внимания — на социальные предприятия, которые реализуют социально-значимые проекты, помогают незащищенным категориям граждан", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для социальных предприятий сегодня действуют льготные микрозаймы, налоговые льготы, образовательные программы и размещение вакансий на специализированном портале.

Получить подробную консультацию по получению статуса соцпредприятия и мер поддержки можно в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области.