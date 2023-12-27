Самарское производство лифтового оборудования развивается с грантовой поддержкой

Социальные предприятия Самарской области, благодаря грантовой поддержке, реализуют свои проекты развития. Производственный центр "Титан" работает в Самаре уже 30 лет — здесь выпускают лифтовое оборудование. С недавнего времени на производстве изготавливают подъемники для маломобильных групп населения и инвалидов. Социально-значимая деятельность дала право компании получить статус социального предприятия и претендовать на специальные меры поддержки. Условия для бизнеса в Самарской области создаются, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
В 2022 году владелец и руководитель производства Владимир Сенников обратился в региональный центр "Мой бизнес", прошел обучение, подал заявку на участие в конкурсе грантов и вошел в число победителей.
"Мы подавали заявку на получение статуса социального предприятия. Это дало нам право участвовать в конкурсе грантов. По результатам конкурсных процедур мы стали победителями, получили этот грант и на условиях софинансирования приобрели камеру порошкового окрашивания. Сейчас ее запустили, и она уже участвует в производстве", — рассказал Владимир Сенников.
По словам предпринимателя, обновление оборудования помогло увеличить объемы производства в два раза. В связи с этим предприятие ведет активный набор кадров: здесь требуются маляры, электрогазосварщики, слесари механо-сборочных работ, токари, специалисты КИПиА.
Статус соцпредприятия также дал возможность компании "Титан" оформить микрозайм в Гарантийном фонде по минимальной ставке 1% годовых. По словам Владимира Сенникова, эти средства также позволили улучшить техническое оснащение предприятия — приобрести установку по лазерной резке металла.
Всего в Самарской области сегодня работает 205 социальных предприятий. По этому показателю регион входит в первую десятку субъектов страны. Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
"Для каждой категории предпринимательства мы предусматриваем свои инструменты поддержки, учитывающие особенности и потребности таких предприятий. Особый фокус внимания — на социальные предприятия, которые реализуют социально-значимые проекты, помогают незащищенным категориям граждан", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Для социальных предприятий сегодня действуют льготные микрозаймы, налоговые льготы, образовательные программы и размещение вакансий на специализированном портале.
Получить подробную консультацию по получению статуса соцпредприятия и мер поддержки можно в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей