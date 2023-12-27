Стенд Самарской области на выставке "Россия" дарит новогоднее настроение

С 27 декабря и на все новогодние и рождественские праздники посетителей стенда Самарской области ждут разнообразные активности для всей семьи. Дети смогут встретиться и сфотографироваться с Дедом Морозом, а тем, кто расскажет стихотворение или споет новогоднюю песню, достанется подарок от доброго волшебника.
Напомним, международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.
Также для юных посетителей пройдет конкурс новогодних рисунков, где каждый сможет проявить свои творческие способности и получить приз за самый интересный и яркий образ Нового года.
Мастер-класс по созданию открыток и украшению новогодних подарков порадует и детей, и взрослых. Его участники смогут изготовить стильную и оригинальную рождественскую или новогоднюю открытку для своих близких, раскрасить подарок и погрузиться в волшебную атмосферу подготовки к празднику.
Всех без исключения посетителей порадуют новогодние игры и конкурсы, а министерство туризма Самарской области презентует возможности зимнего отдыха в регионе. Посетителям стенда расскажут о горнолыжном комплексе "Сок", глэмпинге "Смолькино Эко-Вилладж", фестивале скорости "Гонка чемпионов", фестивале "Вьюга Фест", чемпионате России по сноукайтингу и марафоне "Жигулёвская миля".
Для гостей выставки подготовлена насыщенная программа в новогоднюю ночь и на все новогодние каникулы: шествие Дедов Морозов и парад героев мультфильмов, ярмарки и световые шоу, разнообразные мастер-классы и фестиваль ледяных скульптур, среди которых самолет МС-21, "Сапсан", Арктический плавучий университет. Одна из скульптур посвящена фильму "Вызов".
Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем вывела на орбиту самарская ракета-носитель "Союз", изготовленная в РКЦ "Прогресс".
31 декабря все павильоны будут работать до 15:00, но празднование Нового года продолжится на улице. Посетители выставки смогут встретить 2024 год и загадать желания 11 раз - по количеству часовых поясов в России. Перед посетителями выступят NILETTO, Zivert, "Дискотека Авария" и другие артисты. Также гости выставки смогут получить призы и сладкие подарки.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.