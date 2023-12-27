Стенд Самарской области на выставке "Россия" дарит новогоднее настроение

С 27 декабря и на все новогодние и рождественские праздники посетителей стенда Самарской области ждут разнообразные активности для всей семьи. Дети смогут встретиться и сфотографироваться с Дедом Морозом, а тем, кто расскажет стихотворение или споет новогоднюю песню, достанется подарок от доброго волшебника.

Напомним, международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

Также для юных посетителей пройдет конкурс новогодних рисунков, где каждый сможет проявить свои творческие способности и получить приз за самый интересный и яркий образ Нового года.

Мастер-класс по созданию открыток и украшению новогодних подарков порадует и детей, и взрослых. Его участники смогут изготовить стильную и оригинальную рождественскую или новогоднюю открытку для своих близких, раскрасить подарок и погрузиться в волшебную атмосферу подготовки к празднику.

Всех без исключения посетителей порадуют новогодние игры и конкурсы, а министерство туризма Самарской области презентует возможности зимнего отдыха в регионе. Посетителям стенда расскажут о горнолыжном комплексе "Сок", глэмпинге "Смолькино Эко-Вилладж", фестивале скорости "Гонка чемпионов", фестивале "Вьюга Фест", чемпионате России по сноукайтингу и марафоне "Жигулёвская миля".

Для гостей выставки подготовлена насыщенная программа в новогоднюю ночь и на все новогодние каникулы: шествие Дедов Морозов и парад героев мультфильмов, ярмарки и световые шоу, разнообразные мастер-классы и фестиваль ледяных скульптур, среди которых самолет МС-21, "Сапсан", Арктический плавучий университет. Одна из скульптур посвящена фильму "Вызов".

Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем вывела на орбиту самарская ракета-носитель "Союз", изготовленная в РКЦ "Прогресс".

31 декабря все павильоны будут работать до 15:00, но празднование Нового года продолжится на улице. Посетители выставки смогут встретить 2024 год и загадать желания 11 раз - по количеству часовых поясов в России. Перед посетителями выступят NILETTO, Zivert, "Дискотека Авария" и другие артисты. Также гости выставки смогут получить призы и сладкие подарки.